samedi 5 février 2022 • 650 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 heure Taille

iGFM (Cameroun) À 24h de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021" entre le Sénégal et l'Egypte, Mohamed Salah a fait passer en conférence de presse, le message de sa fille Makka.

"C'est tôt de parler de meilleur joueur au monde. Je suis concentré pour gagner ce tournoi. Je veux gagner ce tournoi demain face au Sénégal. Ma fille Makka et moi sommes très proches et elle sait que je suis avec la sélection. Elle est avec la famille, mais elles n'ont pas pu venir. Ma fille prie pour que je gagne la finale demain. Nous sommes prêts mentalement et physiquement. Il faut jouer et faire plaisir au peuple égyptien. Je leur demande de vivre ce moment. C'est des moments irremplaçables, c'est ce que je vais dire à mes joueurs. Nous allons donner tout pour remporter le trophée."



Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Yaoundé, Cameroun)

PUBLICITÉ