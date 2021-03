mardi 30 mars 2021 • 448 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Thiès) Le Sénégal boucle les éliminatoires de la CAN 2021, cet après-midi avec la réception de l'eSwatini. Déjà qualifiés, les Lions veulent terminer en beauté face à un adversaire déjà éliminé. Aliou Cissé a encore opté pour son 3-5-2.

Bienvenue au stade Lat Dior de Thiès pour cette 6e et dernière journée des qualifications à la CAN 2021, dans le groupe I.

C'est parti !

(But ) 4'Les Lions sont surpris dès la 4e minute de jeu sur un but signé Gamedze Sabelo.

12' Après avoir encaissé un but matinal, les hommes d'Aliou Cissé sont très timides même s'ils tentent de vite revenir dans la partie avec un Mbaye Diagne dos au mur qui a du mal à trouver un partenaire.

17' Toujours menés au score, les Lions poussent. Krépin a mal frappé un coup franc obtenu par Ballo Touré. L'Eswatini tient pour le moment tête au Sénégal.

20' Le jeu s'arrête en raison d'une blessure du gardien de but de l'eSwatini suvenu lors d'un corner du Sénégal.

22' Après des soins, il se relève et le jeu reprend.

25' Les Sénégalais dominent largement leurs adversaires qui restent dans leur zone. Plus haut que tout le monde, Koulibaly ajuste mal sa tête.

27' Sans trop tarder, Krépin Diatta qui a éliminé un joueur adversaire, a raté sa frappe du droit.

29' Seul face au portier, Mbaye Diagne marque mais son but est refusé pour une position de hors jeu.

31' L'Ewatini sort enfin de sa zone et obtient son premier corner de la partie, qui ne donne rien.

36' Les Lions se cherchent toujours mais manquent d'inspiration face à un bloc très bas.

44' Malgré leur nette domination dans le jeu, les Sénégalais ont toujours des difficultés à déjouer leurs adversaires. Mbaye Diagne, Mame Baba Thiam ont tenté de décrocher pour participer au jeu, mais ça n'a rien donné.

45' 1 minute de temps additionnel

45+1 L'arbitre siffle la fin de la premire période.











style="display:block"

data-ad-client="ca-pub-1061267829283799"

data-ad-slot="6278719341"

data-ad-format="auto"

data-full-width-responsive="true">





Retour au stade Lat Dior pour la 2e période

45' Aucun changement n'a été opéré pendant la pause

47' Un joueur de l'eSwatini est blessé et évacué par les soigneurs. Il sera remplacé.

51' Le Sénégal obtient sa premire frappe cadrée de la partie grâce à Mbaye Diagne. Mais sa frappe n'a pas inquiété le portier adverse.

53' Les hommes de Cissé obtiennent une faute à l'entrée de la surface adverse. C'est Ballo Touré qui a été fauché.

54' Krépin qui s'est chargé d'exécuter le coup franc, a vu sa frappe stopper par le mur de l'eSwatini.

56' Les Lions enchaînent les occasions mais ne trouvent toujours pas la faille.

66' Deux changements côté sénégalais avec les entrées de Sadio Mané et Keita Baldé qui remplacent Mame Baba Thiam et Sima

68' L'eSwatini fait son deuxième changement avec la sortie du buteur remplacé par le numéro 4, qui n'est pas sur la feuille de match.

69' Sur sa première balle, Keita Baldé a préféré frapper au-dessus des buts au lieu de donner une passe à Ballo Touré mieux placé.

73' Encore double changement pour les Lions. Famara Diédhiou et Gana Gueye remplacent respectivement Mbaye Diagne et Abdoulaye Seck. Cissé joue désormais avec deux défenseurs centraux Kouyaté et Koulibaly.

78' Les Lions butent toujours sur le mur de l'eSwatini, qui ne compte pas rentrer avec une défaite ou un nul. Ce, malgré leur nette domination.

81' Jaune pour le gardien adverse qui tente de gagner du temps.

82' Mamadou Fall prend la place de Ballo Touré. Sur sa première balle, il rate son contrôle.

85' Gana voit sa frappe passer au-dessus.

90+2 Sadio Mané a failli égaliser mais sa frappe a trouvé le poteau.

90+6 Kouyaté égalise pour le Sénégal sur une balle mal renvoyée par le portier adverse. Le défenseur des Lions a placé sa jambe gauche pour mettre le ballon au fond des filets.

FIN DU match. Le Sénégal tenu en échec à domicile (1-1) par l'Eswatini grâce à Kouyaté (90+6).

Avec ce nul, le Sénégal termine mal les éliminatoires malgré sa qualification à la CAN. Il permet à l'eSwatini de rentrer avec son 2e point dans ces qualifications. Le dernier du groupe I sauve l'honneur.