Sénégal-Guinée Bissau : 27 Djurtus pour la double confrontation

iGFM (Dakar) Le sélectionneur de la Guinée Bissau, Baciro Cande, a publié une liste de 27 joueurs qui devront affronter le Sénégal les 11 et 15 novembre 2020, pour une double confrontation, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022. A l'aller, les Lions recevront au stade Lat Dior de Thiès avant la manche retour prévue au stade du 24 Septembre de Bissau.

Liste des 27 Djurtus

Gardiens (3) : Jonas Mendes (Black Leopard, Afrique du Sud), Rui Dabó (CD Oliveirense, Portugal), Marco Aurélio Djoco (Juventude Sport Clube, Portugal)

Défenseurs (9) : Nanu (FC Porto, Portugal), Marcelo Djaló (Lugo, Espagne), Rudinilson Silva (FK Kauanas Zalgiris, Lituanie), Jefferson Encada (Leixões, Portugal), Maudo Djarjué (Áustria de Viena, Autriche), Aurisio Embaló Junior (Cova de Piedade, Portugal), Ladislau Alves (Torreense, Portugal), Juari Marinho Soares (Créteil Lusitanos, France).

Milieux (8) : Pelé (Rio Ave, Portugal), Alfa Semedo (Reading, Angleterre), Zidane Banjaqui (Belenenses SAD, Portugal), Bura (Farense, Portugal), João Jaquite (Tondela, Portugal), Moreto Cassamá (Stade Reims, France), Opa Sangante (Châteauroux, France), Atair Mimito Biai (AC Coimbra, Portugal), Serifo Djaló (Episkopi FC, Grèce).

Attaquants (7) : Mama Baldé (Dijon, France), Piquete Djassi (Ismailia, Egypte), João Mário (AC Coimbra, Portugal), Jorge Intima (Ludogorest, Bulgarie), Juseph Mendes (Niort, France), Alexandre Mendy (Caen France), Carlos Apna Embaló (KAS Eupen, Belgique)

