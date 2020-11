mardi 3 novembre 2020 • 406 lectures • 1 commentaires

Sénégal-Guinée Bissau : Aliou Cissé convoque 25 joueurs dont deux nouveaux

iGFM (Dakar) Aliou Cissé, le sélectionneur des Lions du Sénégal a convoqué 25 joueurs pour la double confrontation face à la Guinée Bissau, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022. Franck Kanouté (Cercle de Bruges) et Moustapha Name (Paris FC) sont les nouveaux.Pape Alioune Ndiaye, Keita Baldé, Moussa Wague, Sadio Mané, Koulibaly et Alfred Gomis sont rappelés. Quant à Arial Mendy, il revient quatre ans après.



Liste des Lions convoqués pour les matchs Sénégal vs Guinée Bissau du 11 novembre et Guinée Bissau vs Sénégal du 15 novembre comptant pour les éliminatoires de la CAN. pic.twitter.com/g67ivme4uy

