Sénégal-Guinée Bissau : Aliou Cissé publie la liste des Lions, le 19 mars

iGFM-(Dakar) C’est désormais officiel. On connaît la date de publication de la liste des Lions du Sénégal, qui devront affronter la Guinée Bissau pour la double confrontation prévue les 28 et 31 mars 2020 respectivement à Thiès et à Bissau, dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2021. Le sélectionneur national, Aliou Cissé dévoilera les noms, le jeudi 19 mars 2020, à 10h, dans un hôtel de la place, selon un communiqué de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF).

Pour rappel, les Lions sont leaders du groupe I avec 6 points. Ils débuteront leur préparation le lundi 23 mars 2020, entre Thiès et Saly lieu de leur rassemblement.

Mamadou Salif GUEYE