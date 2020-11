dimanche 8 novembre 2020 • 355 lectures • 0 commentaires

Sénégal-Guinée Bissau : jardiniers et ouvriers à pied d'œuvre à trois jours du derby

iGFM (Thiès) Le choc du groupe I des éliminatoires de la CAN 2022, va opposer le Sénégal à la Guinée-Bissau, ce mercredi 11 novembre, au stade Lat Dior de Thiès. Pour que cela soit possible, jardiniers et ouvriers sont actuellement à pied d'œuvre pour accélérer le drainage du terrain dont l'état n'est pas critique. Le but recherché est d'avoir une meilleure pelouse qui permettra une bonne circulation du ballon lors de ce match aller. Nos envoyés spéciaux vous plongent dans l'ambiance de ce travail pénible.



Mamadou Salif GUEYE et Bathie GNING (Envoyés spéciaux)

