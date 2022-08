mercredi 24 août 2022 • 425 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) L'équipe nationale locale du Sénégal reçoit celle de la Guinée, samedi prochain (19h00 GMT) au Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, dans le cadre des qualifications au Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) "Algérie 2023".

Le staff technique du Sénégal prépare activement le duel contre le Syli, prévu dans trois jours. Le sélectionneur des Lions locaux, Pape Thiaw, a décidé de renforcer son groupe en faisant appel à trois joueurs. Il s'agit de Cheikh Lo Ndoye (Jaraaf), Pape Abdallah Dieng (Dakar Sacré-Coeur) et Ousmane Kane (AS Douanes). Une manière pour le technicien d'afficher son envie de décrocher la qualification au prochain Championnat d'Afrique des Nations (CHAN), une compétition réservée aux footballeurs locaux. Même si cela passe d'abord par gagner à domicile ce samedi 27 août 2022, avant le match retour prévu le 2 septembre, à Bambako (Mali).



Liste des 25 joueurs :



Gardiens (3) : Aliou Badara Faty (Casa Sports) Cheikh Lo Ndoye (Jaraaf), Abdallah Dieng (Dakar Sacré Cœur)



Défenseurs (6): El Hadj Moutarou Baldé (Teungueth FC), Amadou Ndiaye (AS Pikine), Abdoulaye Diedhiou (Casa Sports), Alioune Badara Gueye (AS Pikine), Melo Ndiaye (Jaraaf), Cheikhou Omar Ndiaye (Génération Foot)



Milieux (9) : Ousmane Kane (AS Douanes), Abdou Seydi (Casa Sports) Ousmane Sow (Génération Foot), Alassane Maodo Kanté (Génération Foot), Lamine Camara (Génération Foot), Moussa Ndiaye (Jaraaf), Éthane Jr Aimé Tendeng (Casa Sports), Alassane Faye (Casa Sports), El Hadji Bakary Mané (Diambars FC)



Attaquants (7): Bouly Junior Sambou (Jaraaf), El Hadji Latyr Ndiaye (AS Douanes), Raymond Diémé Ndour (Casa Sports), Assane Diatta (Guédiawaye FC), Paul Valére Bassene (Teungueth FC), Meleye Junior Diagne (Diambars FC), Jean Louis Barthélémy Diouf (Génération Foot)