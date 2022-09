mardi 13 septembre 2022 • 221 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Nommé nouveau sélectionneur de l'Iran à deux mois de la Coupe du monde, Carlos Queiroz qui a été battu par le Sénégal à deux reprises cette année, va retrouver cette même équipe, fin septembre, lors d'un match amical.

Sélectionneur de l'Égypte il y a encore quelques mois, le technicien portugais Carlos Queiroz (69 ans) a failli marquer les Pharaons mais a perdu en finale de la CAN et en barrages pour la Coupe du monde à deux reprises aux tirs au but contre les Sénégalais devenus champions d'Afrique et mondialistes. Deux déceptions pour l'Égypte et son sélectionneur qui a pris la porte. Libre, il a annoncé sur Instagram qu'il allait finalement vivre la Coupe du monde avec l'Iran.



Des retrouvailles très attendues fin septembre, à Vienne



Remplaçant Dragan Skocic à la tête de la Team Melli, Carlos Queiroz va vivre son troisième mondial de rang avec l'Iran après 2014 et 2018. Deux compétitions où son équipe avait perdu lors de la phase de poules mais en proposant de belles choses. Face à l'Angleterre, les Etats-Unis et le Pays de Galles, il tentera de qualifier l'Iran pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire.



Mais avant cela, l'expérimenté entraîneur va encore croiser le Sénégal cette fois en amical, le 27 septembre prochain, à Vienne (Autriche). Des retrouvailles très attendues.