Le Sprint pour décrocher le RCCM (Registre de Commerce et du Crédit Mobilier), prend fin. Selon des informations exclusives parvenues à Confidentiel Afrique, le Président du Conseil d’administration de LOCAFRIQUE, Amadou BA vient d’obtenir ce vendredi 16 Octobre 2020 l’ultime sésame de mandant appelé RCCM auprès du juge Lamotte. Suite à une décision judiciaire rendue hier vendredi. Le fils Khadim BA, en contentieux depuis plusieurs mois avec la nouvelle équipe du board management perd désormais la main.



C’est la fin d’un long feuilleton, ponctué par des rebondissements. Aux allures de coup de Poker, qui avait pollué les couloirs de la société de crédit-bail familiale, entrée dans une zone de turbulences depuis plusieurs mois. Le siège de Directeur général de LOCAFRIQUE Khadim BA, avait été électrocuté par la nomination du banquier Imencio MORENO, soutenue par le PCA Amadou BA. Selon des informations autorisées parvenues à Confidentiel Afrique, le délibéré rendu le 13 août, par la Cour d’Appel de Dakar, sous l’autorité de Ciré Aly BA, donnant raison à Amadou BA, PDG de Carrefour Automobile, dans le contentieux judiciaire qui l’oppose à son fils Khadim BA, devra être exécutoire, qu’après l’obtention du quitus du RCCM (Registre de Commerce et Crédit Mobilier).

Coudées franches aux quatre mousquetaires

La décision rendue ce vendredi 16 Octobre 2020 en faveur de Amadou BA et de son équipée, va sans doute comprimer les pouvoirs et précipiter la chute du jeune capitaine d’industrie Khadim BA, lequel a perdu la main. Les quatre administrateurs (Amadou BA, PCA Locafrique, Imencio MORENO, Me Mamadou DIOP, Amadou SY, ex DG de Iwol Capital) ont désormais les coudées franches pour dérouler leur feuille de route et agir au nom de l’entreprise LOCAFRIQUE auprès de l’État et des partenaires financiers du marché. Selon des sources, on s’achemine maintenant vers la levée des actes suspensifs qui plombaient le bon fonctionnement de l’entreprise. Effet de levier, aussi, la Commission bancaire devrait notifier officiellement l’agrément de nomination de Imencio MORENO.

