Sénégal : la FSF diffère la reprise de la saison

iGFM-(Dakar) La Fédération sénégalaise de football (FSF) a décidé de différer la reprise des championnats de Ligue 1, Ligue 2, National 1, National 2 et du football féminin, au mois de novembre 2020, selon la formule de Play Off et de Play Down.

L’instance a également décidé de terminer les championnats régionaux entre le 1er novembre et le 31 décembre sous la forme de Play Off ou match à éliminatoire direct pour désigner les équipes qualifiées au tournoi de montée en National 2 qui devrait s’achever au plus tard fin décembre 2020.

Parmi les décisions, la Fédération a aussi reporté toutes les compétitions des petites catégories de de Beach Soccer jusqu’à la saison 2020-2021.

Ces décisions ont été prises, ce mercredi à l’issue de la réunion du Comité d’urgence de la Fédération sénégalaise de football.

Pour rappel, la FSF a suspendu la saison de football depuis mars à cause du Covid-19, avant d’annuler la Coupe du Sénégal et la Coupe de la Ligue.

En Ligue 1, Teungueth FC est leader à l’issue de la phase aller. En Ligue 2, c’est la Linguère de Saint-Louis qui est première au classement.

Mamadou Salif GUEYE