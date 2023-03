vendredi 3 mars 2023 • 686 lectures • 1 commentaires

iGFM (Dakar) Des quotidiens sénégalais sont revenus, ce vendredi, sur la question d'une troisième candidature du Président Macky Sall, selon la revue de presse de l'APS (Agence de Presse Sénégalaise).

"Troisième candidature de Macky Sall, un enjeu international’’, s’exclame à la Une le quotidien EnQuête. Citant la publication Intelligence magazine, le journal rapporte lors que d’un entretien, ‘’Emmanuel Macron a tenté de convaincre Macky Sall de renoncer à sa candidature’’. ‘’Des chefs d’Etat ouest-africains appellent de leurs vœux une candidature de Macky Sall. La question reviendrait régulièrement dans les échanges entre Paris et Washington’’, écrit EnQuête.



"La France et les Usa contre un 3e mandat, invalidation diplomatique’’, affiche à sa Une le quotidien Bës Bi. ‘’Macky Sall aura-t-il le soutien de la France et des Etats-Unis en cas de 3e candidature ? Le Président français Emmanuel Macron a tenté de le convaincre d’y renoncer, selon les révélations du site Africa Intelligence faites hier. Quoi qu’il en soit, c’est un débat qui rappelle celui de 2011-2012 lorsque les Occidentaux mettaient la pression sur Abdoulaye Wade", révèle le quotidien.