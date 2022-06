mardi 14 juin 2022 • 587 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La saison de Ligue 1 2021/2022 a tiré son épilogue, dimanche dernier à Ziguinchor avec la défaite du champion, le Casa Sports, devant Guédiawaye FC (1-0). IGFM vous propose le bilan chiffré de l'exercice.

Meilleure défense :



Dakar Sacré Coeur : 15 buts encaissés (7 victoires, 11 nuls et 8 défaites)



Meilleure attaque :



Génération Foot : 34 buts (11 victoires, 9 nuls, 6 défaites)



Meilleurs butteurs :



Bouly Junior (Jaraaf) et Ngagne Fall (Génération Foot ) : 13 buts



Total : 311 buts inscrits en 26 journées



Génération Foot : 34 buts



Casa : 30 buts



Jaraaf : 29 buts



AS Pikine : 29 buts



Guédiawaye FC : 29 buts



Teungueth FC : 28 buts



Diambars : 23 buts



As Douanes : 20 buts



US Gorée : 17 buts



Dakar Sacré Coeur : 16 buts



CNEPS : 15 buts



Linguère : 14 buts



Ndiambour : 14 buts



Mbour PC : 13 buts

