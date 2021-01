mercredi 20 janvier 2021 • 105 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Actuel meilleur buteur du championnat sénégalais (3 buts en 2 matchs) avec Diambars, Alioune Badara Baldé part à l’assaut de l’Europe ! Mardi, le Feyenoord Rotterdam a officialisé l’arrivée de l’attaquant de 18 ans qui s’est engagé pour 4 ans et demi en faveur du club néerlandais.

Titulaire régulier en sélections de jeunes, le Sénégalais a notamment participé à la CAN des moins de 17 ans en 2019 (1 but en 3 matchs) et au Mondial de la catégorie la même année (2 buts en 4 matchs). «C’est un attaquant technique, qui va vite et est très adroit», dit de lui son ancien sélectionneur chez les U17, Malick Daff, auprès de l’Agence de Presse Sénégalaise (APS).