vendredi 26 mai 2023 • 656 lectures • 0 commentaires

Politique 3 heures Taille

Le nombre de partis politiques, au Sénégal, est à présent connu. Il a largement dépassé la barre des 300 formations politiques.

De 1959 à nos jours, les autorités étatiques sénégalaises ont légalisé trois cent trente-neuf (339) partis politiques. C’est l’information dévoilée ce vendredi par le quotidien national "Le Soleil".



Le journal renseigne que le Président Senghor avait délivré sa première autorisation le 08 août 1974, au profit du Parti démocratique sénégalais (Pds). Jusqu'à son départ du pouvoir, en décembre 1980, il n'en autorisera que deux (02) autres : le Parti africain de l'indépendance (Pai) et le Mouvement républicain sénégalais (Mrs), respectivement les 14 août 1976 et 07 février 1979. Soit, au total trois (03) autorisations.



A la suite du premier Président du Sénégal, son dauphin, Abdou Diouf, accède au pouvoir et ouvre les vannes, avec sa célèbre formule : «Jakka jan gi ni, ku beg nodd noddal» Ainsi du 18 juin 1981 au 31 mars 2000, le successeur de Senghor délivrera quarante-et-un (41) récépissés.



Abdoulaye Wade délivrera cent quarante-trois (143) autorisations. Macky Sall, son successeur en est actuellement à cent cinquante et une (151) autorisations de création de partis politiques.