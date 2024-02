vendredi 23 février 2024 • 332 lectures • 0 commentaires

Sport 20 heures Taille

iGFM (Dakar) Le tout nouveau président du Comité National de Gestion des Courses Hippiques du Sénégal, Mamadou Lamine Diop, a affiché ses ambitions à travers une note parvenue à IGFM.

Nouveau patron des courses hippiques du Sénégal, Monsieur Diop n'a pas mis du temps à décliner sa feuille de route qui est de donner un nouveau souffle à cette discipline.



Faire de cette discipline, une activité plus que jamais attrayante partout au Sénégal



"Tout d’abord je rends grâce à Dieu avec cette nouvelle mission qu’on vient de me confier parmi des millions de sénégalais. C’est l’occasion également de remercier le ministère des sports Lat Diop qui a porté son choix sur ma modeste personne pour relever de nouveaux défis. Avant moi, il y avait une équipe qui était là pendant des années. Il faut vraiment leur rendre hommage, saluer le travail qui a été fait.

Personnellement je ne suis pas novice dans le milieu, je connais les attentes, les challenges sont énormes et je pense qu’ensemble on pourra y arriver. Pour dire que je m’inscris dans une logique de fédérer, de vraiment rassembler la famille des courses hippiques. C’est le moment ou jamais de faire de cette discipline, une activité plus que jamais attrayante et partout à travers le Sénégal."



Apporter des réponses aux préoccupations des amateurs et acteurs directs



"On connaît les difficultés rencontrées, et notre ambition c’est de travailler dans le sens d’apporter des réponses aux préoccupations des amateurs et acteurs directs. Il faut noter qu’également que c’est l’heure de la massification et ça passe sans aucun doute par la mise en place de Comité Régionaux de Gestion des courses. Ce sport noble doit être pratiqué partout dans les coins les plus reculés du pays. L’objectif sera également de renforcer les acquis avec la régularité des compétitions et dans les meilleures conditions. On a déjà commencé avec la mise en place d’une VAR de nouvelle génération afin de pouvoir limiter au maximum les litiges lors des courses."



Assainir le milieu face au problème du dopage



"Le problème de dopage est un phénomène mondial qui touche le sport en général, et aucune activité n’est épargnée face à certaines pratiques. Notre rôle c’est d’assainir le milieu pour une pratique saine, une concurrence loyale.On a vraiment envie de vendre les courses hippiques. Pour cela un travail est en train d’être fait. On compte également beaucoup sur la presse qui est un partenaire privilégié dans notre nouvelle mission. On ne peut pas non plus avancer occultant le volet administratif. Et commence par la mise en place d’un siège social, mais aussi le toilettage des textes.



Un site d’information de dernière génération sera mis en place. A travers ce support, toutes les informations relatives à la discipline et nos activités seront relayées. Les amateurs et partenaires de la presse pourront suivre en direct nos courses entre autres manifestations ou programmes."