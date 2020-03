Sénégal : les amateurs du foot local jonglent avec le Coronavirus

iGFM-(Dakar) Suite à la sortie du Ministre des Sports, Matar Ba, les événements sportifs sont donc maintenus malgré des cas (3) de Coronavirus confirmés, au Sénégal. Ce week-end, la Ligue 1 de football a disputé sa 13e journée, qui boucle la phase aller.

Menacés d’annulation, comme toutes les manifestations sportives de grande ampleur, par l’épidémie de coronavirus, les matchs de Ligue 1 et Ligue 2 sont pour l’instant maintenus. Alors que beaucoup d’amateurs de football local pensaient à une possible annulation de certaines rencontres de football, la sortie exceptionnelle du Ministre des Sports, sur le coronavirus a eu lieu jeudi en présence des Fédérations et Ligues des sports professionnels. Principal enseignement : le Sénégal n’est pas encore au même niveau que les autres pays qui ont été très fortement touchés.

Les spectateurs présents dans les stades

IGFM a eu la confirmation que les spectateurs ont effectué le déplacement, ce samedi pour assister aux cinq rencontres (3 en Ligue 1 et 2 en Ligue 2). Ce, grâce à nos sources. Mais, puisque notre reporter était du côté du stade Ngalandou Diouf, la rencontre Teungueth FC-CNEPS Excellence (1-0) s’est déroulée dans de bonnes conditions. L’unique tribune couverte était remplie. Ce, pour dire que ce match n’a pas été impacté par l’épidémie de Coronavirus, qui a déjà fait plus de 3000 morts à travers le monde.

Les mesures sanitaires respectées

Les mesures sanitaires ont été respectées par la Ligue pro, comme l’a indiqué le Ministère de la santé et de l’action sociale pour éviter la propagation de l’épidémie. En tout cas, le constat est que des antiseptiques étaient mis à la disposition du public, avant d’accéder à la tribune. Par mesure de précautions, les spectateurs ont suivi les consignes des autorités sanitaires. Une bonne nouvelle pour tous les fans de football local qui s’attendaient à voir ces mesures appliquées dans les stades.

Mais, le hic est qu’un confrère a indiqué n’avoir pu bénéficier de ces antiseptiques au moment d’accéder à la tribune pour couvrir la rencontre. Il souligne ces mesures ont été appliquées tardivement au cas contraire, tout le monde allait en bénéficier.

Autre point essentiel : on ne sait, pour l’instant, pas encore si un protocole spécifique sera mis en place avant la rencontre afin d’éviter notamment les poignées de mains entre les joueurs, comme ce fut le cas dans les rues de la capitale où beaucoup évitent de serrer la main. Ce, parce qu’il y a eu des poignées de mains entre les joueurs et les entraîneurs. La suite nous en dira plus.

Mamadou Salif GUEYE