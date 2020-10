mardi 13 octobre 2020 • 45 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thiès) Les Lions du Sénégal se sont entraînés, mardi soir, au stade Lat Dior de Thiès, malgré l'annulation du match contre la Mauritanie, pour cause de cas (8) de covid-19 confirmés parmi les joueurs et le staff de l'équipe visiteuse.

Aliou Cissé et son groupe ont effectué le déplacement au stade Lat Dior, à l'heure du match pour s'entraîner. Ce, malgré le report de dernière minute, de cette rencontre amicale, entre deux nations voisines, qui était tres attendue. Très déçus avec le visage triste à leur descente du bus, les Lions sont vêtus de maillots blancs, ceux qu'ils devaient porter pour ce match. Une manière pour eux d'honorer ce rendez-vous qui est tombé à l'eau dans la journée. Mais, le staff technique a préféré fermer l'entraînement à la presse alors qu'il n'y a plus d'enjeu. Ce qui n'est plus une nouveauté depuis la nomination d'Aliou Cissé sur le banc des Lions en mars 2015.

Pour rappel, huit membres de la délégation mauritanienne ont été testés positifs.

Les Lions du Sénégal devaient se racheter face aux Mourabitounes après la lourde défaite (1-3) contre le Maroc vendredi dernier.

Le prochain match de l'équipe du Sénégal est prévu en novembre. Ce sera une double confrontation face à la Guinée Bissau, comptant pour les éliminatoires de la CAN 2022.

Mamadou Salif GUEYE et Bathie GNING (Envoyés spéciaux)