vendredi 11 septembre 2020, par Mamadou Salif

iGFM (Dakar) La Mauritanie va affronter le Sénégal en match amical avant la reprise des éliminatoires de la CAN 2021 en novembre prochain. Corentin Martins, sélectionneur des Mourabitounes, compte être à la hauteur des évènements avec son équipe.

Dans une interview accordée au quotidien sénégalais Record, le sélectionneur de la Mauritanie a évoqué cette rencontre amicale entre les deux pays voisins. Si affronter le Sénégal est un honneur pour sa modeste sélection, le technicien français ne compte pas être ridicule.

« L’équipe du Sénégal est vice-championne de la dernière CAN et elle a également participé à la Coupe du monde 2018. Elle est représentée par des joueurs de qualité qui évoluent au haut niveau dans de prestigieux clubs et compétitions comme la Ligue des Champions. Donc oui, pour nous, c’est un grand honneur de jouer contre le Sénégal et j’espère qu’on pourra faire un bon match. J’espère aussi qu’au sortir de cette rencontre, chacune des deux équipes sera contente d’avoir croisé l’autre car ce sera un derby très intéressant », a-t-il déclaré.

Pour rappel, le Sénégal et la Mauritanie est prévu, le 13 octobre prochain à Thiès. Trois jours avant cette rencontre, les Lions joueront contre le Maroc, à Rabat.

Mais en novembre, ils affronteront la Guinée Bissau pour la double confrontation, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la CAN 2022.