vendredi 3 mars 2023 • 527 lectures • 0 commentaires

Sport 3 heures Taille

iGFM (Dakar) Près de trois mois après la Coupe du monde au Qatar, l'équipe du Sénégal s'apprête à retrouver les classes avec les 3e et 4e journées des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023.

Si Gana Gueye, Ismaïla Sarr, Iliman Ndiaye, Nampalys Mendy... ne sont pas à l'arrêt depuis leur retour du Mondial qatari, en revanche certains de leurs coéquipiers le sont. Et la plupart qui n'étaient pas à ce rendez-vous en raison de blessure ou de suspension, tentent de revenir avant la prochaine échéance . Surtout que le sélectionneur national, Aliou Cissé ne va pas tarder à annoncer sa liste pour la double confrontation contre le Mozambique à l'occasion des 3e et 4e journées des qualifications pour la CAN 2023.



Bouna, Mané et Keita Baldé tiennent le coup

En décidant de déclarer forfait pour la Coupe du monde 2022, Bouna Sarr avait en ligne de mire le rendez-vous de mars 2023, auquel le Sénégal (leader du groupe L avec six points) peut décrocher sa qualification pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en cas de victoires lors de la double confrontation contre le Mozambique. Depuis quelques semaines, l'arrière droit des Lions a repris avec son club le Bayern. D'ailleurs, il faisait partie du groupe, lors de la journée précédente.



Son partenaire en club, Sadio Mané, lui revient aussi petit à petit trois mois après sa blessure au genou. Dimanche dernier, il a joué une vingtaine de minutes dans lesquelles il a offert deux passes qui auraient pu être décisives. La star des Lions devrait retrouver ses camarades de la sélection plus de trois mois après son opération au genou. Il a d'ailleurs annoncé récemment qu'il a hâte de revêtir le maillot des Lions.



En Russie, Diao Baldé Keïta, muet depuis plusieurs mois en raison de sa suspension pour dopage, est de retour. L'attaquant sénégalais a retrouvé les terrains avec le Spartak Moscou. Même s'il n'est pas régulièrement titulaire, c'est quand-même une bonne nouvelle pour l'ancien joueur de l'AS Monaco absent de la Coupe du monde 2022. Après donc une longue absence, Diao Baldé devrait être rappelé par Aliou Cissé lors du prochain rassemblement de l'équipe du Sénégal.



Mendy et Kouyaté à la peine



Gardien de but des Lions et de Chelsea, Edouard Mendy peine à se refaire une santé depuis sa blessure post-coupe du monde. Mendy qui a subi une intervention chirurgicale à un doigt en début de l’année, se trouve actuellement en phase de rééducation. Mais le Thelegrah a annoncé récemment que le meilleur gardien du monde en 2021 "n’est apparemment pas pressé de revenir d’une opération, alors qu’on s’attendait à ce que le portier de 30 ans s’entraîne au moins avec le groupe". Et le journal d'ajouter : "sans une prolongation de son contrat, Édouard Mendy est exclu du présent ainsi que du futur". Du coup, une chose est sûre, Edu sera absent des deux prochains rendez-vous de l'équipe du Sénégal prévus les 24 et 28 mars 2023.



Comme Mendy, Cheikhou Kouyaté a aussi subi une intervention chirurgicale après la Coupe du monde 2022. Blessé contre les Pays-Bas lors de la Coupe du monde, le milieu de terrain sénégalais devra encore patienter avant de rejouer. Ce qui veut dire qu'il ne sera pas également du groupe pour les matchs de mars.