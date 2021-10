vendredi 8 octobre 2021 • 222 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Thies) Bouna Sarr et Famara Diédhiou devraient débuter face à la Namibie, ce samedi, à Thies (19h00), dans l'affiche du groupe H, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Selon nos informations, lors de la séance de veille de match, le sélectionneur national des Lions du Sénégal, Aliou Cissé a aligné une équipe quasiment classique avec notamment Bouna Sarr sur le côté droit de la défense et Famara Diédhiou à la pointe de l'attaque avec Sadio Mané. Seuls les deux premiers joueurs cités ont intégré le 11 de départ qui devrait être aligné, ce samedi face à la Namibie. Bouna devrait faire ses débuts sous le maillot des Lions devant le public thiessois et Diédhiou serait sur le point de retrouver sa place suite au forfait de Boulaye Dia. Nous apprenons également que le staff technique aurait mis en avant le système 4-4-2 avec Gana et Kouyaté au milieu.

Onze probable des Lions

Edouard Mendy-Koulibaly, Abdou Diallo, Saliou Ciss, Bouna Sarr-Gana, Kouyaté, Ismaïla Sarr, Krépin Diatta- Sadio Mané, Famara Diédhiou.

Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés spéciaux à Thies)