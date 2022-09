lundi 19 septembre 2022 • 55 lectures • 0 commentaires

Sport 5 mins Taille

iGFM (Dakar) Victime d’un violent choc avec l’Ivoirien Ismaël Diallo lors du match contre Ajaccio (0-1) dimanche en Ligue 1, Noah Fadiga a été par la suite évacué sur civière à la 33e minute. Ce lundi, son club (Brest), a annoncé qu'il est victime d'une commotion cérébrale.

La formation française ajoute que le fils de l'ancien international sénégalais, Khalilou Fadiga, doit passer des examens complémentaires et observer quelques jours de repos sans football. Conséquence : Noah Fadiga ne pourra étrenner sa première sélection avec le Sénégal, lors des deux matchs amicaux contre la Bolivie (24 septembre) et l'Iran (27 septembre).



Pour rappel, après Diao Baldé Keita suspendu pour dopage et remplacé par Habib Diallo, Noah est le deuxième joueur sénégalais à déclarer forfait pour cette trêve international.



— Stade Brestois 29 (@SB29)