dimanche 3 juillet 2022

iGFM (Dakar) Le Sénégal et l’Ouganda s’affrontent ce dimanche 03 juillet (15h00), au complexe sportif Moulay Abdellah pour le compte de la première journée du Groupe A de la CAN Féminine.

Après une absence d’une décennie, les Lionnes du Sénégal font leur retour sur la scène continentale avec un seul objectif : réaliser la même performance que la sélection masculine, championne d’Afrique même si le groupe est jeune et constitué principalement de joueuses locales.



Depuis les éliminatoires de cette CAN, la sélection féminine du Sénégal affiche un visage séduisant. En octobre dernier, les Lionnes se sont imposées sur le score de 8-1 face au Libéria (score cumulé des deux matchs) au premier tour qualificatif de la CAN, avant de sortir le Mali.



Malgré la défaite face au Maroc (qu’il retrouve dans cette CAN) 0-2 en amical, les joueuses de Mame Moussa Cissé ont quand même rendu une bonne copie tout comme dans les matchs de préparation face au Cameroun, la Guinée-Bissau et la Tunisie.



L’Ouganda prend aussi part à sa deuxième compétition continentale après avoir eu raison de l’Ethiopie au premier tour qualificatif de la TotalEnergies WAFCON et à la faveur du retrait du Kenya au second tour.



Pour préparer la compétition, les Crested Cranes ont disputé un match amical et se sont imposées face à la Zambie, 5-0 avant de prendre part à la CECAFA Women Championship (du 1er au 11 Juin), où elles se sont imposées respectivement face au Rwanda (2-0), Djibouti (5-0) et le Burundi (4-1) à la phase de groupes, puis l’Ethiopie en demi-finale (1-0) et enfin le Burundi (3-1).



Une chose est sure, les deux sélections se livreront une rude bataille sur la pelouse du complexe sportif Moulay Abdellah pour revenir à Hauteur du Maroc, vainqueur la veille face au Burkina faso et provisoirement leader du Groupe A.



Programme



Dimanche 3 juillet 2022



Sénégal – Ouganda à 15h à Rabat [groupe A]



Cameroun – Zambie à 17h à Casablanca [groupe B]



Tunisie – Togo à 20h à Casablanca [groupe B]