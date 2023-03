samedi 25 mars 2023 • 356 lectures • 0 commentaires

iGFM - (Dakar) Le rassemblement des entreprises du secteur des technologies de l’information et de la communication (Restic) compte déposer une plainte contre Tiktok. Moustapha Diakhaté, secrétaire général Restic, explique pourquoi ils ont pris une telle décision.

«Nous avons constaté qu’il y a une audience extrêmement jeune, composée d’enfants, je dirais même des mineurs. Et la plupart des contenus qui y sont diffusés, sont des contenus qui, selon l’évaluation qu’on en a fait, ne sont pas suffisamment protégé pour cette audience. Ces contenus sont souvent extrêmement violents. Certains contenus sont mêmes bannis par notre culture et notre civilisation.



Au-delà de cela, nous avons une législation sur les données personnelles, qu’on appelle les données nominatives et nous avons un code de l’éducation. Nous sommes convaincus que certains contenus diffusés dans le réseau social Tiktok ne sont pas conforme à cette législation.»