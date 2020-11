vendredi 20 novembre 2020 • 125 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Le coup d'envoi du tournoi qualificatif Zone Ouest A de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) U20 sera donné cet après-midi, à Thiès. Le Sénégal débute face à la Sierra Leone, à 17h00.

Le stade Lat Dior de Thiès va abriter cette nouvelle édition du tournoi U20 qualificatif de l’Ufoa, dont la phase finale se jouera en 2021 en Mauritanie. Hôte de cette compétition, le Sénégal qui est logé dans le groupe A en compagnie de la Sierra Leone et de la Gambie, vise la qualification, mais cela passe par une victoire d'entrée face aux Sierra Leonais, ce vendredi. Après donc la prière, les hommes de Youssouph Dabo devront tenter de se rassurer dans un stade qui ne fera pas le plein en raison de la crise sanitaire. Ce sera la seule affiche du jour.

Dans le groupe B, on retrouve le Mali, la Guinée Bissau, la Guinée et la Mauritanie. Demain, on aura deux affiches : Mali vs Guinée Bissau (16h00) et Guinée Mauritanie (19h00).

Officiels et journalistes seront les seuls spectateurs du 20 au 29 novembre 2020.

Pour rappel, le vainqueur du tournoi sera qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations U20 qui se déroulera en Mauritanie du 14 février au 4 mars 2021. Ce sera la première édition à 12 équipes.