iGFM (Dakar) En direction des éliminatoires du Mondial 2022, la Confédération africaine de football (CAF) a écrit à la Fédération sénégalaise de football pour savoir si l'Etat du Sénégal peut garantir un match de football en pleine pandémie.

En prélude du match Sénégal-Togo, comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, la Confédération Africaine de Football (CAF) s'intéresse à l'évolution de la pandémie dans le pays. Selon le vice-président sortant de la FSF, Ablaye Sow, l'instance dirigeante du football africain leur a écrit pour s'enquérir de la situation avant la réception du Togo le 3 septembre prochain. "La CAF a écrit à la FSF pour qu'elle demande à l’Etat du Sénégal s’il peut garantir" un match en pleine pandémie de covid-19. En tout cas, au Sénégal, la pandémie continue de prendre de l'ampleur. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, beaucoup d'activités ont été suspendues. Reste maintenant à savoir si l'Etat du Sénégal pourra garantir à la CAF la tenue de cette rencontre décisive qui devrait se jouer à huis clos, au stade Lat Dior si ce dernier est homologué et que les conditions soient réunies.

A noter que, ce vendredi, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a déclaré avoir recensé 917 contaminations de Covid-19 et 16 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures.