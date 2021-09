mercredi 1 septembre 2021 • 189 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thies) L'équipe du Sénégal a remporté son duel devant le Togo, mercredi, à Thies, lors de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Un premier succès devant les Togolais depuis 26 ans,

C'est ce qu'on appelle metrre fin à une longue disette. En s'imposant, les Lions du Sénégal ont remporté leur premier succès devant le Togo depuis 1995. Une victoire importante arrachée grâce à Sadio Mané et Abdou Diallo auteur de son premier but en sélection. Vingt six ans après, les Lions réussissent donc à s’imposer devant les Togolais. A rappeler que la dernière victoire du Sénégal devant l'équipe du Togo était de 5 buts à 1. C'était à l'occasion des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations 1996. A rappeler également que lors de leurs six rencontres précédentes, le Togo a gagné les deux ( 3-1 en 2004 et 1-0 en 2001). Les quatre autres matchs se sont soldés sur un score de parité. Au total, en 25 matchs, les Lions l’ont remporté 9 fois contre 8 fois pour les Togolais et 8 matchs nuls.