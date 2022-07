samedi 16 juillet 2022 • 2368 lectures • 0 commentaires

Sport 2 jours Taille

iGFM (Dakar) Ce dimanche (17h00), au Stade Mohammed-V, l'équipe nationale féminine du Sénégal affronte la Tunisie en barrages des éliminatoires pour la Coupe du monde 2023. Mame Moussa Cissé et ses filles sont en quête du Mondial après leur élimination en quart de finale de la CAN féminine.

"C'est un match très important. Vous savez, on a perdu ce quart de finale et deux choses en même temps. La première chose c'est la possibilité de continuer dans cette CAN. Aujourd'hui, quand nous voyons les autres équipes, on se rend compte qu'il y avait de la place. L'autre chose, c'est la qualification à la Coupe du monde. Et forcément, ça fait très mal", a déclaré le sélectionneur national, Mame Moussa Cissé.



"Une autre chance s'offre à nous"



"On a su remobiliser les filles pour leur montrer qu'il y a encore une chance et qu'on peut se racheter. C'est vrai que le processus va être plus long mais c'est une autre chance qui s'offre à nous.



Pour sortir sur une note positive, il va falloir gagner ce match contre la Tunisie, pour rentrer au Sénégal avec une dynamique de victoires, mais aussi nous ouvrir les portes pour le Mondial."



"La Tunisie est joueuse"



"La Tunisie est joueuse comme le Maroc avec du mouvement et de la mobilité. Elle a aussi ses faiblesses et on y a travaillé. Nous avons notre potentiel et envie de faire un match référence comme contre le Zambie. Je pense que c'est un match abouti, le meilleur depuis 2013."



A noter que c’est un chemin de croix que s'apprête à parcourir l’équipe qui sortira vainqueur de ce duel. Après le repêchage viendra l'épreuve du match de barrage intercontinental, où seules deux équipes verront l’Australie et la Nouvelle Zélande pour la Coupe du monde en 2023.

PUBLICITÉ