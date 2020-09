samedi 5 septembre 2020, par Birame Ndour

Actualité 4 jours 502 lectures • Taille

Le Docteur Abdoulaye BOUSSO, Directeur des Opérations d’Urgences Sanitaire, a jugé remarquable la baisse du nombre de cas positifs à la covid-1 enregistré ces dernières semaines, au Sénégal. Face à la presse ce matin, il a déclaré que le bilan est passé de 776 nouveaux cas à moins de 400 cas positifs entre la semaine 34 et la semaine 36.

"Les mois de Juin juillet et Août ont été les mois les plus difficiles où, nous avons franchi la barre des 3000 malades, à chaque fois. Le taux de décès était également, important durant ces mois. Mais le nombre de cas a considérablement diminué durant les 4 dernières semaines. De la semaine S 33 à la semaine S 36, les cas diminuent. Il faut également noté que le taux de reproduction du virus est également passé à 1, 7 %. C’est-à-dire, une personne infectée ne peut contaminer que 2 personnes. Les chiffres commencent à baisser depuis 4 semaines. Nous étions 776 nouveaux cas pendant la semaine 34 et 578 pour la semaine 35. Nous sommes à la semaine 36 et nous n’avons pas encore dépassé la barre des 400 cas.", a déclaré Docteur Bousso.

Cependant, a-t-il estimé, "cela ne doit pas faire baisser la vigilance. Le respect de toutes les mesures prises par le gouvernement s'impose afin d'arrêter la propagation de cette pandémie"