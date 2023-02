mercredi 1 février 2023 • 392 lectures • 0 commentaires

Sport 2 heures Taille

iGFM (Dakar) Après sa qualification pour la finale du Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2022, le sélectionneur de l'équipe du Sénégal, Pape Thiaw, a prévenu l'Algérie, son adversaire du 4 février 2023.

"Comme je viens de le dire, les matches se suivent mais ne se ressemblent pas. En face, nous aurons une équipe algérienne qui sera devant son public. Nous allons bien réfléchir et bien analyser leurs matches pour voir comment l’aborder. Nous avons les capacités de les contrer et de leur faire mal", a prévenu le technicien sénégalais, rappelant que ses hommes ont déjà joué contre eux il n'y a même pas un mois.



"Une finale ne se joue pas, ça se gagne"



"Aprè,s au fil de la compétition, nous savons qu’ils ont montré de bonnes choses comme nous aussi. C’est une affiche que beaucoup de gens attendaient. Nous allons jouer contre eux. Certes, ils auront l’avantage de jouer devant leur public, mais nous sommes le Sénégal, nous connaissons nos qualités. Nous savons jouer sur nos qualités et nous savons jouer contre notre adversaire. Nous allons continuer à le faire, mais nous savons que l’Algérie une très bonne équipe que nous avons affronté en amical. Maintenant, nous allons bien préparer le match, regarder les vidéos pour voir quelle stratégie sortir sur cette finale. Comme on dit, une finale ça ne se joue pas, ça se gagne".