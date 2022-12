dimanche 4 décembre 2022 • 1026 lectures • 0 commentaires

Sport 1 heure Taille

Dans une tribune spécialement dressée sur la confrontation entre le Sénégal à l’Angleterre, Wayne Rooney a dit ce qu’il pense des «Lions» et de leurs pépites comme Ilimane Ndiaye. L’ex international anglais ne tarit pas d’éloges à leur endroit.

«Le Sénégal a de bons joueurs. Dix d’entre eux sont dans des clubs anglais et ils ne seront pas si intimidés par l'Angleterre que certaines équipes pourraient l'être. Les équipes africaines sont toujours bien meilleures techniquement que les gens ne le pensent. Ils travaillent dur et ont une solidarité particulière, ce qui peut les rendre difficiles à battre, et nous avons vu des équipes africaines créer beaucoup de surprises dans cette compétition.»



Ilimane et Ismaila Sarr



«Quand je dirigeais Derby, Iliman Ndiaye jouait contre nous pour Sheffield United et Ismaïla Sarr pour Watford. Ce sont de bons joueurs et bien que la Coupe du Monde soit la plus grande scène pour tout footballeur, pour les joueurs du Championnat c'est tout, c'est l'occasion de montrer ce qu'ils peuvent faire pour passer dans un grand club. Le Sénégal est champion d'Afrique et aura l'impression de représenter tout un continent. Ce sera un match difficile, physique, qui se résumera aux petits détails.»