iGFM (Thies) Face à la Zambie samedi dernier, c'était le match quasi-parfait. La première mi-temps en tout cas était complète, comme on en attendait une depuis quelques matchs. Ce mardi (19h00), à Thies, contre le Cap-Vert, Aliou Cissé va avoir du mal à changer son onze.

Les hommes d'Aliou Cissé ont fait tout ce qu'il fallait pour se rendre le match facile : position haute, nombre de passes important, grosse activité autour du porteur, agressivité à la perte du ballon. Il n'y avait rien de plus à faire pour faire déjouer les Zambiens, devant au moins les 6000 personnes qui étaient autorisées à accéder dans les gradins.

Le bon équilibre trouvé

Derrière, tout a été plus facile. Les passes ont été faites dans le bon tempo parce que les appels ont été bien exécutés. On a vu un Sadio Mané et un Ismaïla Sarr en confiance, Boulaye Dia qui fixe bien. La complémentarité entre les trois a été criante sans oublier Krépin Diatta très présent sur son côté.

Les Lions du Sénégal ont presque évolué en 4-4-2, ça a été une vraie réussite, tant sur le dispositif que sur les hommes. Les deux arrières de la défense, Gassama et Saliou Ciss ont été intéressants. Mieux, Nampalys Mendy a été au top en ratissant tous les ballons au milieu. Avec cette composition, le sélectionneur national a trouvé un bon équilibre, au point de se demander si ça ne vaut pas le coup de garder l'équipe comme elle s'est présentée samedi.

La complicité dans l'attaque

La complicité notée dans l'attaque, on ne peut plus s'en passer. Cissé va avoir des choix à faire, mais ça risque d'être dur de changer les joueurs qui ont survolé les Chipolopolos en 45 minutes. Dans les buts, Alfred Gomis a été très bon mais Mendy devrait le remplacer. Ce sera peut-être le seul changement dans le 11 de départ.

Une équipe capverdienne joueuse

Après, il ne faut pas oublier que c'est le Cap-Vert qui se présente pour ce deuxième match amical de ces fenêtres FIFA du mois de juin. Les Capverdiens sont devenus plus matures et ont beaucoup progressé. La preuve, tous leurs joueurs jouent à l'étranger. Mieux, ils viennent de retrouver la CAN après deux éditions de la Coupe d’Afrique des Nations regardées à la maison.

Face à un football de possession, Cissé devra veiller à l'adoption de la tactique la plus judicieuse. Surtout que les visiteurs ont été dominateurs (2-1) contre la sélection olympique du Brésil le week-end passé en amical. En plus, ils sont arrivés au Sénégal avec un effectif de 27 joueurs. Difficile donc pour Aliou Cissé de changer sa copie face à un adversaire qui est venu à Thies pour gagner.

La composition probable des Lions :

Edouard Mendy-Gassama, Koulibaly, Abdou Diallo, Saliou Ciss-Nampalys Mendy, Gana Gueye, Krépin Diatta-Ismaïla Sarr, Sadio Mané, Boulaye Dia.

Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés spéciaux)