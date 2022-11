mardi 29 novembre 2022 • 254 lectures • 0 commentaires

Qu’est-ce que les lions doivent éviter ? Que doivent-ils faire pour battre l’Équateur ? Voilà la question à laquelle ont répondu des spécialistes en la matière dans l’Observateur de ce mardi.

Pierre Lechantre (Ex sélectionneur)



«Pour le match contre l'Équateur, qui est une équipe joueuse, j'espère que le Sénégal sera une équipe joueuse également. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de calcul. On ne va pas essayer de dire que je ne peux pas faire la passe décisive parce qu'elle risque d'être contrée, je vais la remettre à mon gardien. J'aimerais bien voir un Sénégal euphorique, ce que je n'ai pas vu pour l'instant. C'est regrettable. Je souhaite que le Sénégal s'éclate. C'est certainement ce que Aliou Cissé va dire à ses joueurs : ‘‘les gars, on n'a plus rien à perdre, on joue face à l'Equateur, on s'éclate et on va les battre’’. Et là, on se retrouve bien placé pour se qualifier, mais pas leur dire "regardez l'Équateur, il y a tel qui joue bien"», conseille Pierre Lechantre, ex sélectionneur du Cameroun et du Qatar.



Pape Malickou Diakhaté (Ex-international sénégalais)



Pour Pape Malickou Diakhaté, à chaque fois que l'équipe nationale a pris des buts, «ce n'est pas parce qu'elle n'a pas bien défendu, mais c'est juste qu'elle a été sur des temps faibles». «Le Sénégal a pris trois buts en deux matchs, ce n'est pas normal. Quand on arrive sur les temps faibles, tout le monde s'emballe et ça va dans tous les sens. Il va falloir qu'on les gère mieux. Si on veut faire un bon tournoi, il va falloir être un peu plus solide derrière», prévient l’ex défenseur des lions.