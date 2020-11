lundi 9 novembre 2020 • 93 lectures • 0 commentaires

Sénégal-Guinée Bissau : Neuf premiers Lions dans la tanière !

iGFM (Thiès) Neuf premiers Lions ont rejoint la tanière cette nuit. Il s'agit d'Edouard Mendy, Alfred Gomis, Bingourou Kamara, Cheikhou Kouyaté, Moustapha Name, Ismaïla Sarr, Youssouph Sabaly, Naby Sarr et de Habib Diallo. Le reste du groupe est attendu, ce lundi jour de première séance en direction du match aller (11 novembre, à Thiès) contre la Guinée Bissau, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2022. La manche retour est prévue, dimanche, à Bissau.



Les 9 premiers Lions 🦁🇸🇳 dans la tanière....

Edouard Mendy, Gomis, Binguourou Kamara Sabaly, Naby Sarr, Name Kouyaté, ismaila Sarr, et Abib diallo#ALLEZLESLIONS #NDAMREK pic.twitter.com/d4rnsAKEaI

— Fsfoot (@FsfOfficielle) November 9, 2020







Mamadou Salif GUEYE et Bathie GNING (Envoyés spéciaux)

