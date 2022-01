Sénégal vs Guinée : pourquoi c'est plus qu'un derby pour Sadio et Naby

jeudi 13 janvier 2022 • 231 lectures • 0 commentaires

Vidéo 2 heures Taille

PUBLICITÉ

iGFM (Dakar) La Guinée défie le Sénégal ce vendredi (13h GMT), dans un derby ouest africain, du groupe B, comptant pour la deuxième journée de la Coupe d'Afrique des Nations "Cameroun 2021". Pour Sadio Mané et Naby Keita qui partagent un même club (Liverpool), c'est plus qu'un derby. Deux journalistes sénégalais et un guinéen ont évoqué cette rencontre décisive qui verra le vainqueur décrocher son billet pour les huitièmes de finale.





Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés Spéciaux à Bafoussam, Cameroun) PUBLICITÉ

Cet article a été ouvert 231 fois.

Publié par Mamadou Salif editor