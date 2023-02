vendredi 17 février 2023 • 608 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Jour de vérité pour les Lionnes du Sénégal qui affrontent Haïti, cette nuit, au North Harbour Stadium d’Auckland (Nouvelle-Zélande), à l'occasion des demi-finales des barrages de la Coupe du monde féminine. Il sera 14h heure locale et 1h du matin à Dakar.

C'est ce qu'on appelle être proche de l'histoire. Parvenu à remporter les deux premiers matchs de son histoire à la CAN féminine 2022 contre l’Ouganda (2-0) et le Burkina Faso (1-0), le Sénégal s’était qualifié pour les quarts de finale en tant que 2e du groupe A derrière le pays-hôte marocain, qui l’avait battu 1-0 lors de la 3e journée. Derrière, les Lionnes avaient frôlé l’exploit mais la Zambie, plus expérimentée, les avait finalement renversées et éliminées aux tirs au but (1-1, 4-2 tab). C’est à ce titre que les Sénégalaises ont validé leur billet pour les barrages.



Finir le boulot par Chili en cas de succès contre les Haïtiennes



L’adversaire de ces demi-finales sera donc Haïti, sélection modeste qui n’a elle non plus jamais participé au Mondial mais qui devance tout de même le Sénégal au classement FIFA féminin (56e contre 84e). En cas de qualification samedi, il faudra encore affronter le Chili en finale des barrages le 22 février. S’il se qualifie pour la phase finale, le Sénégal évoluera dans le groupe D du Mondial contre l’Angleterre, championne d’Europe en titre, le Danemark et la Chine.



À noter que pour suivre le match Sénégal-Haïti, il faudra veiller tard dans la nuit de vendredi à samedi.