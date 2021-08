lundi 30 août 2021 • 511 lectures • 0 commentaires

iGFM (Thies) L'équipe du Sénégal va démarrer sa préparation cet après-midi au stade Lat Dior, en direction des matchs contre le Togo (1er septembre à Thies) et le Congo (7 septembre à Brazzaville), dans le cadre des deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Sadio Mané, Edouard Mendy, Nampalys Mendy, Lopy, Seyni Dieng, Moustapha Name, Loum Ndiaye sont les premiers à déposer leurs valises à l'hôtel Radisson de Diamniadio lieu qui sert désormais de rassemblement pour les Lions depuis quelques mois. Ils seront rejoints ce soir par le reste du groupe. Mais, en attendant, le sélectionneur national, Aliou Cissé va démarrer le travail avec cette première vague, cet après-midi au stade Lat Dior de Thies. Ce sera la première séance sur la pelouse depuis l'homologation du stade. A noter que 25 joueurs ont été convoqués pour les deux premières journées (Sénégal vs Togo et Congo vs Sénégal) des qualifications pour le Mondial "Qatar 2022." Découvrez ci-dessous l'agenda de l'équipe nationale.