iGFM (Thies) C'est une annonce faite par Me Augustin Senghor, ce vendredi soir, à Thies. La Confédération africaine de football (CAF) a autorisé la Fédération sénégalaise d'accueillir uniquement 6000 personnes, au stade Lat Dior, pour le match amical opposant le Sénégal à la Zambie, ce samedi (19h).

"Nous avons l'autorisation d'accueillir 6000 personnes, au stade Lat Dior pour les deux matchs amicaux (Sénégal vs Zambie et Sénégal vs Cap-Vert). C'est la moitié du public. Je pense que cela permettra aux joueurs renouer avec leur public. Nous lançons un appel aux Sénégalais de se déplacer mais dans la discipline car nous devons respecter les mesures barrières", a fait savoir le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), peu après la dernière séance des Lions avant la réception des Chiplolopolos.

Pour rappel, cela faisait un an que le Sénégal n'avait plus accueilli ce nombre en raison de la pandémie. Le gouvernement a levé les restrictions depuis quelques semaines. Ce qui a sans doute poussé la Confédération africaine de football (CAF) à autoriser la Fédération sénégalaise à rouvrir ses portes au public. Des retrouvailles très attendues entre Lions et supporters.

Mamadou Salif GUEYE et Cheikh SARR (Envoyés spéciaux)