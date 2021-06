mercredi 2 juin 2021 • 85 lectures • 0 commentaires

Sport

iGFM (Dakar) Adversaire du Sénégal en amical, le 5 juin, l'équipe de la Zambie s'est envolée pour Dakar, hier. Elle est attendue ce mercredi après-midi.

Selon la Fédération zambienne de football qui a donné l'information sur son site officiel, les hommes de Sredojevic ont quitté le pays à bord d’Ethiopian Airlines et feront escale à Addis-Abeba avant de se rendre à Thiès via Dakar.

Après le match amical contre les hommes d'Aliou Cissé, la Zambie affrontera le Bénin le 8 juin avant d’affronter le Soudan à Omdurman trois jours plus tard.

Lundi après-midi, l’attaquant Rodger Kola a marqué un seul but pour donner aux Chipolopolox une victoire de 1-0 sur la ville de Lusaka dans un match d’entraînement joué au stade Woodlands.

Le capitaine de ZANACO a trouvé le fond du filet à bout portant pour compléter un mouvement bien orchestré dans la première moitié du deuxième match d’entraînement.

Micho a utilisé le match pour tester la condition physique et le niveau de compétition de ses joueurs, avec Ntazana Mayembe, milieu de terrain de Cardiff City âgé de 18 ans, présent dans le jeu.

Le groupe zambien :

Gardiens de but

Cyril Chibwe (Polokwane City – Afrique du Sud), Lameck Siame (Kabwe Warriors), Gregory Sanjase (Young Green Eagles)

Défenseurs

Tandi Mwape (TP Mazembe – RDC), Golden Mafwenta, Isaac Shamujompa (Buildcon), Dominic Chanda (Kabwe Warriors), Gaboniso Magenge (Lusaka Dynamos), Benedict Chepeshi, Prosper Chiluya (Red Arrows)

Milieux de terrain

Benson Sakala (Power Dynamos), Paul Katema (Red Arrows), Salulani Phiri (Polokwane City – Afrique du Sud), Klings Kangwa (Arsenal Tula – Russie), Prince Mumba (Kabwe Warriors), Kelvin Mubanga Kampamba (ZESCO United), Ntazana Mayembe (Cardiff City – Pays de Galles),

Attaquants

Moses Phiri, Rodgers Kola (ZANACO FC), Brian Mwila (Buildcon), Collins Sikombe (Dynamos de Lusaka), Amity Shamende (Green Eagles), Spencer Sautu (Dynamos de puissance)