Coronavirus chez les sénégalais des Usa : « Le bilan est lourd »

iGFM – (Dakar) Sept de nos compatriotes résidants aux Usa ont été emportés par le coronavirus. C’est ce qu’a renseigné le président de l’Association des sénégalais d’Amérique (Asa). Il ajoute que d’autres sénégalais, infectés par le covid-19 se trouvent actuellement dans un état sanitaire critique.

«Il faut le dire, le bilan est très lourd parce que nous avons enregistré 7 décès de sénégalais qui vivent aux Usa. Et tous ces décès ont eu lieu dans l’Etat de new York. Nous avons aussi deux cas sérieux qui sont sous traitement. Nous attendons les résultats et nous prions pour qu’ils se rétablissent», a indiqué Sadio Barry sur les ondes de la Rfm.

Pour rappel, Boubacar Sèye d’Horizons sans frontières a indiqué qu’au moins 39 sénégalais sont décédés du coronavirus en France.