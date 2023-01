dimanche 15 janvier 2023 • 849 lectures • 2 commentaires

International 5 heures Taille

En Turquie, une de nos compatriotes a été victime de viol. L’affaire s’est passée à Istanbul. Le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur (Maese), qui s'est saisie de l'affaire, a réagi ce dimanche.

Deux hommes de nationalité turque auraient perpétré un viol sur une sénégalaise établie en Turquie. Le ministère des affaires étrangères qui a volé au secours de la victime, a réagi sur ce qu'il qualifie de "crime odieux et insupportable".



Le département de Me Aïssata Tall Sall dit avoir apporté l'assistance nécessaire à la victime. Puis, il dit être intervenu auprès des autorités turques «afin que les auteurs du forfait, déjà mis en état d'arrestation, soient jugés et sévèrement punis.» Un avocat a été commis à cette fin, informe le ministère des Affaires étrangères.



Le Maese tient à appeler la communauté Sénégalaise de Turquie au calme et au respect de la vie privée de la victime. Le Maese voudrait surtout assurer à tous de sa disponibilité et de son ouverture à communiquer avec l'ensemble de nos compatriotes sur le suivi régulier de ce dossier.