vendredi 6 mai 2022

iGFM - (Dakar) Le Directeur Général de la SENELEC semble être bon encore pour le service. Du moins si l'on en croit les témoignages notés çà et là. Selon Khalifa Wade, responsable politique APR à Kaolack, Papa Demba Bitèye, en si peu de temps, a su imprimer l'excellence au sein de la boîte d'électricité: "Nous saluons et félicitations M. Papa Demba Bitèye.

Depuis son arrivée à la tête de la SENELEC, il a consenti des efforts considérables. Les délestages intempestifs et autres coupures d'électricité sont devenus un vieux souvenir. Et cela est le résultat de l'expertise et de l'ingéniosité de son Directeur Général qui est en terrain bien connu", a fait savoir M.Wade qui renchérit:"

Partout au Sénégal, le taux d'électrification a connu une réelle hausse. Dans le Saloum, bon nombre de villages ont accès, à ce jour, à cette denrée précieuse grâce à Pape Demba Bitèye qui a procédé à la mise en œuvre de manière concrète de la politique énergétique du Président de la République son Excellence Monsieur Macky Sall. Nous remercions ce dernier d'avoir porté cet homme d'action à la tête de cette boîte nationale".

Au finish, Khalifa Wade souligne les autres actions à l'actif du Coordonnateur du mouvement KREM (membre BBY) dans des domaines aussi divers que l'éducation, la santé,la religion (daaras et foyers religieux, mosquées, etc.) et l'autonomie des femmes au niveau de toute la région de Kaolack.