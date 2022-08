jeudi 18 août 2022 • 463 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) La Senelec est menacée par une créance de 200 milliards F CFA, par les producteurs privés indépendants et les banques, informe Libération.

La Senelec est menacée par une créance de 200 milliards F CFA, par les producteurs privés indépendants et les banques, renseignent nos confrères de Libération. Et d'ajouter que les producteurs privés indépendants, qui vendent l'électricté à la Senelec, ont servi une mise en demeure à la société nationale.



Pire, le journal souligne par ailleurs que dans l'impossiblité d'emprunter aux banques, Senelec affiche une trésorerie très tendue accentuée par le non-paiement des grosses factures dues par Limak-AIBD-Suma et plusieurs structures étatiques. Avant de révéler que la centrale flottante des Turcs de Karpower coûte 13 milliards F CFA.