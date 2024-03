samedi 9 mars 2024 • 874 lectures • 1 commentaires

iGFM – (Dakar) Coumba Dia, animatrice à Senepeople, vient de mettre fin à sa collaboration avec «Senepeople». Jusque-là, elle animait l’émission «Confidence». C’est elle-même qui donne l’information sur sa page facebook.

«Je viens, ce samedi 09 Mars 2024, vous annoncer la fin de ma collaboration avec Senepeople Plus, qui produisait l’émission Confidence que j’avais l’immense honneur de vous présenter. Je ne pourrai jamais vous remercier à la hauteur de toute l’admiration que vous avez portée à ma modeste personne. Vous avez fait de moi une icône aujourd’hui», se réjouisse-t-elle.

Elle poursuit : «Je compte désormais me lancer dans d’autres projets. Toujours pour vous satisfaire. Vous en saurez plus bientôt», annonce-t-elle.