jeudi 11 mars 2021 • 17 lectures • 0 commentaires

Actualité 1 jour Taille

iGFM - (Dakar) Ils sont des jeunes sénégalais vivant aux Usa, pleins d’ambitions et de visions pour le développement de leur pays. Serigne Cheikh Talla et Serine Lahad Mbacké ont décidé de venir investir au Sénégal dans le business de la vente et d’achat de voitures de marque. Près de 70 millions Fcfa ont été investis par ces jeunes pour changer le visage des alentours du stade Lss.

« Serigne Cheikh Kalla fils de Serigne Massamba Kalla habitant à Touba Darou Karim. Je suis avec mon frère Serigne Abdou Lahad aux Usa depuis quelques années. Comme on a l’habitude de dire quand on va à l’étranger, c’est pour acquérir des connaissances ou des fonds. Mais rester là-bas ça n’a pas de sens. Les Anglais disent : « Nothing is like home » (Ndlr : Il n’y a rien tel que chez soi). Toute personne aimerait rester dans son pays et y réussir. C’est pourquoi, nous avons eu l’idée d’investir chez nous au Sénégal. Aux Usa, nous sommes dans le business de l’industrie automobile. Nous sommes dans l’achat et la vente de voitures de toutes sortes. Au départ, nous avions une idée de trouver un centre d’exposition. Parce que nous avons les moyens d’amener des voitures, il y a aussi des clients qui commandent des voitures. Nous nous sommes dit pourquoi ne pas amener nous-mêmes des voitures et les exposer pour créer des emplois. Faire en sorte qu’aujourd’hui, qu’un jeune qui passe par là (Ndlr ; devanture du stade Léopold Sédar Senghor), puisse venir travailler ici comme laveur, agent de sécurité, courtier et à la fin de la journée, rentrer chez lui avec un peu d’argent pour nourrir la famille. Aujourd’hui nous employons presqu’une dizaine de personnes dans ce parking. Nous avons investi, presque 60 à 70 millions FCFA dans ce business.





Le Sénégal est un pays stable, contrairement à d’autres pays. C’est pourquoi, nous n’avons pas hésité à venir y investir. Le site que nous occupons aujourd’hui, était très sale avant. Nous avons investi pour l’assainir et le rendre attractif. C’était difficile au début, mais aujourd’hui l’endroit est devenu beau à voir et agréable. Il n’y a plus d’insécurité comme avant où à partir de certaines heures personne n’osait s’aventurer à passer par là. Mais grâce à ce parking multi fonctionnel que nous avons installé, les riverains poussent un ouf de soulagement" se réjoui-t-il.





Ibrahima Diop, jeune habitant à la Patte d’Oie Builders, gérant du parking explique : « C’est avec des amis Mbacké Mbacké, des jeunes vivant à New York, que nous avons décidé d’investir dans les alentours ouest du stade Léopold Sédar Senghor pour en faire un grand parking. Parce qu’ils ont beaucoup de relations. Nous voulons créer une entreprise sénégalaise pour représenter la marque « Ford » au Sénégal. Les sénégalais aiment cette marque et ses pièces ». Avant d’ajouter : « Nous sommes allés voir le Directeur du stade pour lui expliquer le projet. Nous avons enlevé toutes les saletés qui étaient dans cette zone, nous avons assaini et embelli les lieux. Avant à partir de 21 heures, personne ne peut s’aventurer ici. Les lieux étaient mal éclairés ; Nous avons instauré la sécurité et les populations ont adhéré au projet. Nous avons investi plus de 3,5 millions FCFA pour changer le visage des lieux. Aujourd’hui, l’endroit est devenu très joli. Les gens aujourd’hui aiment venir s’y promener et visiter. Contrairement à l’autre côté où c’est l’insécurité totale ». « Nous avons besoin de financement. Si l’Etat nous aide dans ce sens, nous sommes preneurs. Nous pouvons faire comme les autres tenter l’aventure en prenant les pirogues, mais nous avons choisi de rester et travaille dans notre pays » dit-il.





