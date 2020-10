dimanche 4 octobre 2020 • 113 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Naples de Kalidou Koulibaly, qui ne s'est pas rendu à Turin, en raison du covid-19, a perdu 3-0 sur tapis vert, le match contre la Juventus, qui devait se tenir, ce dimanche, pour le compte de la 3e journée de Serie A.

Comme on pouvait le craindre, le match de la 3e journée de Serie A entre la Juventus Turin et Naples n'a pas eu lieu ce dimanche. Ses milieux Piotr Zielinski et Eljif Elmas étant positifs au Covid-19, le Napoli a vu les autorités sanitaires locales lui interdire son déplacement à Turin. Alors que de son côté, la Ligue de football italienne a maintenu la rencontre.

Résultat, les Bianconeri ont attendu leurs adversaires sur le terrain jusqu'à 21h30, en vain. Le règlement prévoit donc un match perdu 3-0 sur tapis vert pour les Napolitains, qui risquent de déposer une réclamation.