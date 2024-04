dimanche 14 avril 2024 • 842 lectures • 0 commentaires

iGFM (Dakar) Grosse frayeur pour le défenseur franco-ivoirien Evan Ndicka ce dimanche. En pleine seconde période lors de la rencontre de la 32e journée de Serie A entre son équipe, l'AS Rome, et l'Udinese, l'ancien Auxerrois s'est effrondré sur la pelouse, victime d'un malaise. Il a été évacué sur civière, où il a adressé un pouce levé au public. Le match a été définitivement interrompu.

C'est une scène que l'on déteste voir. Ce dimanche, le Franco-Ivoirien Evan Ndicka s'est effondré, à la 71e minute de jeu, sur la pelouse de l'Udinese, où son équipe, l'AS Rome, venait d'égaliser grâce à Romelu Lukaku (1-1). Pris de douleurs à la poitrine, le joueur de 24 ans, qui a visiblement fait un malaise, a été évacué sur civière. Les caméras de télévision ont pu capter une image rassurante, toute de même : celle de l'ancien Auxerrois, conscient au moment de sortir de la pelouse, le pouce gauche levé, comme pour rassurer tout le monde.



"Le joueur est conscient et a été transporté à l'hôpital pour des contrôles", a confirmé le club romain sur X dans la foulée. Auparavant, ses partenaires, comme ses adversaires, visiblement éprouvés par ce qu'il venait de voir et sous le choc, ont décidé de ne pas reprendre la rencontre. L'arbitre du match, Luca Pairetto, a donc décidé d'interrompre définitivement la partie. Alors qu'il restait 19 minutes à jouer dans le temps réglementaire de la seconde période, cette confrontation pourrait se terminer ce lundi.



Sauf si, en raison du quart de finale retour de Ligue Europa entre l'AS Rome et l'AC Milan, ce jeudi (21h) dans la capitale italienne, la fédération et le club de la Louve se mettaient d'accord pour reporter la fin du match à une date ultérieure.



