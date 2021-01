samedi 30 janvier 2021 • 353 lectures • 1 commentaires

iGFM - (Dakar) A côté de l’épidémie du Coronavirus, un autre phénomène inquiète. Une série de mort-subite est notées depuis quelques temps.

Du passager de la ligne 67, au taximan des parcelles Assainie, en passant par la mort subite de l’avocat Oumar Diallo ou de l’universitaire Makhtar Fall… la liste des victimes est longue. La mort subite frappe de façon récurrente depuis quelques temps. Que se cache donc derrière ce phénomène ?

En effet, les spécialistes en santé ont bien des explications. Une batterie de causes peut expliquer ce phénomène. De la simple hypoglycémie à des évènements cardio-vasculaires ou neurologiques en passant par le malaise vagal, les causes sont nombreuses.



Causes et symptômes



« Lorsque survient un malaise et une fois le patient pris en charge, les professionnels de santé s'interrogent sur la présence ou non de troubles de la conscience, d'une perte de connaissance. Selon l'interrogatoire de la personne et de son entourage, l'épisode peut être classé dans 3 catégories, qui ne préjugent pas de la gravité de la cause», explique le docteur Boubacar Signaté, urgentiste.

Pour ces 3 catégories, il y a le malaise qui, sans perte de connaissance, peut se manifester par une "sensation d'inconfort (vertige, difficultés respiratoires, anxiété.)" ou des palpitations et crises d'angoisse. Ensuite, vient la Syncope qui correspond à une perte de connaissance soudaine et temporaire, avec une chute éventuelle.

Et enfin, il y a le malaise lipothymique ou lipothymie, qui correspond à une «syncope avorté». La personne a une sensation de l'arrivée imminente d'une perte de connaissance, d'un évanouissement mais garde plus ou moins ses esprits, avec des troubles de la vue (voile noir), une pâleur, un ramollissement des jambes et éventuellement une chute, puis retour à la normale.

Lorsqu'un tel malaise survient, pour ceux qui sont à ses côtés, le premier réflexe est d'allonger la personne et d'appeler des secours ou de se rendre aux urgences si elles sont proches. Les professionnels de santé pourront alors, une fois l'état stabilisé médicalement si besoin, chercher la cause de cet épisode brutal. Toutefois, Docteur Signaté donne quelques gestes utiles pour sauver un individu victime de malaise.



Que faire si vous assistez à un cas de malaise…



« Si la personne est consciente et respire, il faut l’allonger et surélever ses jambes, afin de permettre au sang qu'elles contiennent de rejoindre plus facilement le cœur et le cerveau. Maintenant, quand on remarque que la victime n'est pas consciente et ne reprend pas rapidement connaissance, mais respire, il faut la placer en position latérale de sécurité (PLS) afin de libérer les voies aériennes. Et si elle n'est pas consciente et ne respire pas, alors il faut l'allonger sur le dos et démarrer ce qu'on appelle un massage cardiaque externe si vous savez le faire», détaille la blouse blanche.

NDEYE ROKHEYA THIANE