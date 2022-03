mercredi 9 mars 2022 • 269 lectures • 0 commentaires

iGFM – (Dakar) La maison de production Marodi est citée dans une nouvelle affaire de plagiat par le label MZFictions dirigé par Mouhamadou Mara Fall. Joint au téléphone par igfm.sn, Mass Ndour de Marodi Tv dégage en touche et donne sa version des faits.

«Ce n’est ni plus ni moins une copie, un vol ou tout au plus l’accaparement de l’œuvre d’autrui que fait, une énième fois d’ailleurs, Marodi dans sa production nommée Emprises», lit-on dans la plainte.

Le plaignant, Mara Fall, est un artiste producteur, scénariste et cinéaste. Il est auteur de plusieurs œuvres parmi lesquelles «Impossible» et «Legacy : La Bible de l’histoire» enregistrés à la Société Sénégalaise des Droits d’Auteurs et des Droits Voisins dite SODAV.

Pour la mise en scène de ces deux œuvres susvisées, le plaignant avait même fini de procéder au casting et s’apprêtait à faire le tournage, mais le décès brutal de l’acteur principal choisi pour jouer la série «Legacy : La Bible de l’histoire» a empêché le début du tournage.

Curieusement, le plaignant a eu la surprise de constater que la société de production Marodi Tv diffuse dans la chaîne télévisée Sunu Yeuf de Canal et sur les plateformes YouTube une série titrée «Emprises» avec le même scénario et les caractéristiques identiques sur les rôles des personnages principaux et secondaires.

En effet, il est observé dans la série «Emprises» de Marodi Tv, de l’épisode un (1) à douze (12), une reprise massive des éléments de l’œuvre «Legacy : La Bible de l’histoire», appartenant au plaignant, "ce qui est un plagiat sans conteste, constitutif de contrefaçon dans le sens de la loi n°2008-09 du 25 janvier 2008 sur le droit d’auteur et les droits voisins".

On note ainsi dans «Emprises» des ressemblances troublantes sur les caractéristiques des personnages figurant dans «Legacy». Il s'agit notamment, entre autres, des ressemblances frappantes entre Ben Omar (Legacy) et Ramata (Emprises).

Attendu que "ces éléments suffisent à établir le plagiat de l’œuvre du plaignant par la mise en cause violant ainsi son droit de propriété protégé par loi n°2008-09 du 25 janvier 20089 portant loi sur le droit d’auteur et les droits voisins ; que ces agissements caractérisent le délit de contrefaçon, faits prévus et punis par les articles 126, 128, 129, 130 et 144 de la loi susvisée ; que malgré les mises en demeures les mises en causes n’ont pas obtempéré et ont décidé d’accélérer la diffusion en diffusant deux épisodes par semaines", le plaignant porte formellement plainte avec constitution de partie civile contre la société Marodi Tv et son dirigeant social pour contrefaçon et poursuit une responsabilité solidaire du dirigeant sociale et la personne morale.

Par ailleurs, Mouhamadou Mara Fall se réserve de fixer, ultérieurement, le montant du préjudice évalué provisoirement à hauteur Cinq milliards (5 000 000 000) FCFA.

Mass Ndour, Producteur de Marodi Tv, joint au téléphone pas igfm.sn, donne sa version des faits et précise : «Je n’ai jamais reçu de plainte venant de Mouhamadou Mara Fall, ni de la maison de prod encore moins de son avocat. On n'a jamais été en contact. Je n’ai jamais vu son projet de film encore moins le synopcis. Quand il m’a appelé, je lui ai dit que je n’ai rien à me reprocher. Je crois qu’il n’a pas encore porté plainte. Il veut faire le buzz pour pouvoir saisir la justice. Il n’a aucune preuve palpable pour porter plainte. Et son histoire est différente de la mienne».

«Emprises» parle de la vie d’une mère, soucieuse de la réussite de ses trois enfants et qui décide de tout pour eux : leurs fréquentations, leurs cursus, leurs travails, etc.

Elle arrange le mariage de son fils avec la fille de son amie. Elle force ses filles à épouser des hommes âgés. Tout cela uniquement pour leurs fortunes.

La mère interfère dans les couples de ses enfants et leur dicte la conduite à tenir. Cependant, l’une des filles se rebelle et essaie sans succès d’ouvrir les yeux de ses frères.

Elle s’oppose ouvertement à sa mère qui ne va pas manquer d’utiliser la force pour la ramener dans ses griffes. Et la guerre commence dans la famille…

Plusieurs thèmes sont abordés. Il s’agit de la manipulation, des mariages forcés et intéressés, de l’inceste, des conflits familiaux, des familles monoparentales.