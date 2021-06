Série noire de noyade : la privatisation des plages serait-elle la cause?

Que des vies humaines perdues dans nos plages ces derniers jours. Plus de dix morts en un temps record. La situation est jugée alarmante, si l’on est arrivé, c’est parce que les plages autorisées sont privatisés, conséquence, les jeunes fréquentent les plages non autorisés à leurs risques et périls.

La recrudescence des cas de noyade inquiète Ibrahima Badiane, rapporteur de la commission de l’environnement du Hcct. Pour lui, les noyades ne seraient pas liées à la privatisation de certaines plages.

« Je ne suis pas d’accord avec cette thèse d’autant plus qu’il y a des plages qui sont autorisées à Yoff et ailleurs. Les collectivités locales ont recruté des maîtres nageurs qui surveillent 24/24h et ces plages ne sont pas du tout privés », considère t-il au micro de Iradio.

La baignade est autorisée à la plage derrière la cour suprême, ici, on peut trouver des maîtres nageurs et des surveillants. Seulement, Abdou, Plagiste décrit le retard des maîtres nageurs.

Publié par Ndeye Rokheya Thiane editor