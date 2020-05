Serigne Babacar Sy Mansour maintient la fermeture des Mosquées et Daaras de Tivaouane!

iGFM (Dakar) – Le Khalif General des Tidianes Serigne Babacar Sy Mansour maintient la mesure de fermeture des mosquées relevant de son autorité. Ce, jusqu’à nouvel ordre, conformément aux enseignements Prophétiques et dans la lignée de la pensée de Seydil Hadj Malick Sy (rta). C’est ce que rapporte Asfiyahi.

Parmi les raisons évoquées: Le fait que la cause de toutes les précédentes restrictions est toujours présente et gagne davantage du terrain. En plus de cela, il y a la hausse quotidienne des cas, la propagation de la transmission communautaire, la hausse du nombre de décès liés à la maladie etc.

Il invite, par ailleurs, tous les fidèles à rester chez eux, à prier et faire les incantations chez eux, à protéger les familles et à veiller au respect strict des mesures de prévention et des gestes barrières.